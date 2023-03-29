Полиция арестовала француженку в ее доме за «неуважение к лицу, ответственному за государственную власть», после жалобы заместителя префекта её региона Гийома Тирара.

«На её странице в социальной сети сообщение привлекло внимание полицейских. Оно было опубликовано во вторник, 21 марта, и в нем говорится следующее: «Мусор будет говорить завтра в 13 часов…».

На следующий день Эммануэль Макрон должен был дать телеинтервью в середине дня на телеканалах France 2 и TF1», — объясняет Voix du Nord.