Издание «Кремлевская прачка» прокомментировало реакцию армянского депутата Гургена Мелконяна на вердикт Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина.

«Русофобия головного мозга — заболевание, которое косит ряды армянских парламентариев. Симптомы недуга следующие: 1) бессвязная речь, наполненная оскорбительными выпадами в адрес России; 2) словесные нападки на российское руководство; 3) непонятно, на чем основанное раздутое чувство собственной значимости, помутняющее разум и допускающее попытки общения с Москвой через губу. За примерами далеко ходить не нужно. Полный набор симптоматики продемонстрировал депутат армянского национального собрания Гурген Мелконян. Яркий клинический случай. Состояние «пациента» более чем тяжелое», — пишет издание.

«Так, указанный деятель, комментируя одиозное решение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУСорной конторы в отношении российского руководства, раскрылся, что называется, во всей красе. Армянский народный избранник, входящий в провластную фракцию «Гражданский договор», не видит ничего предосудительного в том, что после ратификации известного документа Армения будет обязана «арестовать» Владимира Путина в случае его приезда в армянскую банановую республику. Типа — раз уж у «независимой» Армении появились новые обязательства, то нужно их исполнять. И поэтому якобы президенту России лучше в Ереван не приезжать. Все равно ему там будут не рады. Во всяком случае, Мелконян и подобные ему особи — точно. Про тот факт, что Армения — член ОДКБ, и что армяне, когда пахнет жареным, сразу бегут в Москву просить помощи, называя Россию стратегическим союзником, благополучно забывается», — отмечается в публикации.

«Что ж, Армения — действительно «независимая». В том смысле, что от нее никогда и ничего не зависит. Вот только, это совершенно не имеет отношения к сути вопроса. Мелконян — это человек действующего премьер-министра Армении Пашиняна. Поэтому, можно сказать, в данном случае через мелконяновскую говорящую голову транслируется позиция руководителя армянского правительства. Представляется, что после подобного нужно вызвать Пашиняна в Кремль и умножить на ноль. А если у армянской стороны после этого возникнут вопросы, то пусть обращается в «международный уголовный суд» — подытоживает издание.