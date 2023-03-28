Президент турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Дурсун Озбек выразил Азербайджану благодарность по итогам благотворительного матча с «Карабахом» в Баку.

«Проведенный нами товарищеский матч с командой братской страны «Карабах», прибыль от которого была передана нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, очень порадовал нас. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, оказали нам честь посещением матча, организованного на Бакинском олимпийском стадионе. Кроме того, еще раз поздравляю азербайджанский народ с приемом в Баку и проявленным большим интересом», — написал Дурсун Озбек в соцсети «Твиттер».