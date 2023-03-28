Президент турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Дурсун Озбек выразил Азербайджану благодарность по итогам благотворительного матча с «Карабахом» в Баку.
«Проведенный нами товарищеский матч с командой братской страны «Карабах», прибыль от которого была передана нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, очень порадовал нас. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, оказали нам честь посещением матча, организованного на Бакинском олимпийском стадионе. Кроме того, еще раз поздравляю азербайджанский народ с приемом в Баку и проявленным большим интересом», — написал Дурсун Озбек в соцсети «Твиттер».
TƏŞƏKKÜR MƏKTUBU
Qardaş ölkə Azərbaycanın seçkin komandası Qarabağ FK ilə həyata keçirdiyimiz ve əldə edilən qazancı zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlarımıza bağışlanan dostluq oyunu, klubumuzu ve icmamızı sevindirmişdir. pic.twitter.com/t8mgRP7v6Q
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 28, 2023
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