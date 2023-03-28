В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 30 марта до вечера 1 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 25-30 м/с. С вечера 30 марта до полудня 1 апреля ожидаются осадки.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 5-10°.

Утром 30 марта, начиная с северных и западных районов, ожидается изменение погодных условий, ожидаются осадки в виде снега в горных и предгорных районах, в некоторых районах Большого и Малого Кавказа осадки примут интенсивный характер.

31 марта осадки будут в большинстве районов, в некоторых ожидается мокрый снег. 1 апреля со второй половины дня будут постепенно сокращаться. Есть вероятность града в некоторых местах. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 8-10°. Возможно повышение уровня воды в реках.