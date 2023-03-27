Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде за ифтаром встретился с лидером джафаритской общины Турции Салахеддином Озгюндюзом и рядом других членов общины.
Как сообщили в УМК, Аллахшукюр Пашазаде выразил представителям общины благодарность за братское отношение к Азербайджану, в частности, за моральную поддержку, оказанную в период 44-дневной Отечественной войны.
Шейх уль-ислам поинтересовался деятельностью джафаритской общины Турции, а также подробно рассказал об армянском вандализме и уроне, нанесенном армянами культурно-историческому наследию Азербайджана на освобожденных от оккупации землях, проводимых восстановительно-реконструкционных работах, в частности, о работах по разминированию.
Кроме того, председатель УМК проинформировал лидера джафаритской общины Турции о реалиях в связи с Лачынской дорогой.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе визит делегации джафаритской общины в Азербайджан.
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