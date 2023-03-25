Бывший президент Армении Серж Саргсян в беседе с журналистами ответил на заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что действующая власть в 2018-20гг. закупила больше оружия, чем было приобретено за предыдущие 10 лет.

Саргсян отметил, что это утверждение – наглая ложь, «присущая стилю деятельности и сущности нынешних управляющих», пишет Aysor.am.

«Самая сильная сторона нынешних управленцев Армении – отсутствие у них стыда. Они без тени стыда могут смотреть другому человеку в глаза и лгать», — сказал Серж Саргсян.

Саргсян отметил, что действующие власти только два раза сказали правду, но эти заявления привели к губительным последствиям.

«На мой взгляд, они, насколько помню, сказали лишь две правды, а точнее, сделали два заявления, которыми руководствовались. Первое, когда они заявили, что ″прикинуться дурачком″ и сорвут Мадридские принципы, не будут руководствоваться этими принципами, что и сделали. И второе – в день войны заявили: что бы ни случилось, не будут считать себя побежденными. Мы увидели, какие бедствия эти два заявления принесли нашей стране», — подчеркнул Серж Саргсян.

Касаясь заявлений о вооружениях, третий президент Армении отметил:

«Не раскрывая слишком многого, скажу, что в упомянутые им годы мы израсходовали на боевой подготовке больше боеприпасов, чем они приобрели за те два года. Хочу напомнить тем, кто либо не в курсе, либо страдает потерей памяти, что на тот момент у нас были дивизионы С-300, причем у единственных в регионе. У нас были ракеты большой дальности, за этот период мы приобрели только более 100 единиц тяжелой бронетехники, сотни современных средств ПВО, десятки тысяч боеприпасов крупного калибра, более 100 миллионов единиц одного только огнестрельного оружия, не говоря уже об ″Искандерах″ и о другом мощном оружии.

А что они закупили? 3 самолета, которые так и не принесли никакой пользы, несколько десятков старых, потерявших ценность комплексов ″Оса-АК″?».

Он отметил, что любой грамотный человек, владеющий военным делом, очень хорошо знает, как сравнивать вооружения и боеприпасы.

Третий президент обратился также к предоставленным на военные расходы средствам, подчеркнув, что здесь важно то, насколько целевым было их использование.