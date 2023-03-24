Незаконные армянские вооруженные формирования продолжают вести противоправную деятельность на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Как сообщили в Минобороны, был установлен факт прокладывания с привлечением инженерной и специальной техники новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.

«Осуществление армянской стороной незаконной деятельности в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что является грубым нарушением положений трехстороннего заявления, а также невыполнение миротворческим контингентом возложенных на него обязательств, создают предпосылки для роста напряженности в регионе. Заявляем, что вся ответственность за возможные потери в результате подобных провокаций и противоправных действий, ложится на военно-политическое руководство официального Еревана», — говорится в сообщении Минобороны.