Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов вышел в полуфинал турнира «Большой шлем» в Тбилиси.

Выступающий в весовой категории 60 кг спортсмен на пути к финалу встретится с казахстанцем Канатом Сейлханом, сообщает Report.

В соревновании среди женщин Гюльтадж Мамедалиева в весовой категории 52 кг выйдет на татами против бельгийки Эмбер Рихель в утешительном поединке.

Борьбу на турнире прекратили Керамет Гусейнов (60 кг), Кямран Сулейманов (66 кг), Лейла Алиева (48 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

Турнир завершится 26 марта. Азербайджан на соревнованиях представляют 13 дзюдоистов.