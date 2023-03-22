Значительная часть мусульманской общины Украины находится под угрозой российских репрессий и издевательств в захваченном Крыму. Об этом 22 марта в вечернем видеообращении сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«В этот вечер начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Значительная часть нашей украинской мусульманской общины, крымскотатарского народа, вынуждена встречать Рамадан в оккупации, под угрозой российских репрессий и издевательств в Крыму, под обстрелами в других частях Украины и в боях на передовой», – отметил президент.

Не сомневаюсь, продолжил Зеленский, что «мы вернем свободу, уважение, безопасность всему нашему государству, всем общинам».

«И пусть сила молитвы в этот священный месяц поможет нам в очищении Украины от российского безбожного зла, от тех, кто не верит на самом деле ни во что, и именно поэтому способен на такой террор. Пусть следующий Рамадан начнется в мире и во всей свободной от России украинской земле. Рамадан мубарак», – резюмировал глава государства.