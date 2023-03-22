Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) выяснили, что с резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55. Снятие этих танков с хранения зафиксировано впервые за все время войны в Украине.

CIT проанализировали фотографии эшелона, перевозившего военную технику с Дальнего Востока, и выяснили, что он отправлялся из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков.

Ранее с этой базы уже отправляли танки Т-62М(В): изучив спутниковые снимки, аналитики установили, что с июня по ноябрь 2022 ее покинула минимум 191 машина. Однако вывоз попавших на фотографии советских танков Т-54/55 (предыдущая модификация перед Т-62) зафиксирован впервые.

Первые модификации Т-54, как пишет CIT, были приняты на вооружение Советской армией во второй половине 1940-х годов, а Т-55 — в 1958 году. В числе ключевых недостатков этих машин аналитики называют отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, примитивные прицелы и неполноценную стабилизацию орудия у Т-54.

Возможные сферы применения этих танков CIT назвать затрудняется, но считает, что их отправка с базы свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением российских войск бронетехникой.