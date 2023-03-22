Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 21 марта повысилась на 1,96 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,71 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,63 доллара – до 74,21 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,94 доллара, составив 40,21 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 21 марта повысилась на 2,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,78 доллара за баррель.