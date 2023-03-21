Госдепартамент США опубликовал отчет о состоянии прав человека в Армении в 2022 году.

Госдепартамент отметил следующие проблемы с правами человека в Армении: факты пыток со стороны сотрудников сил безопасности; суровые тюремные условия; произвольный арест или задержание; серьезные проблемы с судебной независимостью; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; ограничения свободы слова; преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, направленные против деятелей гражданского общества и лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуалистов и интерсексуалов; и наихудшие формы детского труда.

В отчете отмечается, что правозащитные неправительственные организации (НПО) продолжали выражать озабоченность по поводу небоевых смертей в армии и неспособности правоохранительных органов провести заслуживающие доверия расследования этих смертей.