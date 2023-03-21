Временного поверенного в делах Канады Брайана Эбеля вызвали в Министерство иностранных дел России, ему заявили протест по поводу утверждения канадского министра иностранных дел Мелани Джоли о планах Оттавы добиваться «смены режима» в РФ. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции…» — добавили в дипведомстве РФ.

Также у России остается право на последующие ответные меры при будущих шагах Канады из-за планов на конфронтацию с Россией, подчеркнули в министерстве.

«Особо отмечено, что имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений», — заключили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.