Светлый праздник не стал сдерживающим фактором для воинственного ража сепаратистов-реваншистов, показав, что ничто нечеловеческое им не чуждо. Вдохновленные присутствием европейских «братьев» на границе, они распоясываются все больше в опасной попытке убедить себя и мир, что «Алиева не боятся», «Запад нам поможет», а «русские простят все».

Спустя несколько часов после поздравления президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым народа республики с праздником Новруз, в котором содержались и посылы армянской стороне, ВС последней обстреляли позиции пограничных войск Государственной пограничной службы АР, расположенные на высоте Агбашюрд в Зангиланском районе. В результате тяжело ранен военнослужащий ГПС, младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу. Минобороны Армении традиционно опровергло информацию об открытии огня в направлении азербайджанских позиций.

Собственно, ничего нового не произошло, однако важен фон, на котором место имел обстрел азербайджанских позиций: с морально-этической точки зрения – ведь Азербайджан отмечает праздник; поздравления президента Алиева из освобожденного от армянской оккупации села Талыш Тертерского района, а также, что важно, действий армянской стороны буквально под прикрытием наблюдателей Евросоюза, дислоцированных на линии соприкосновения в Зангиланском районе, набравших в рот воды в связи с фактом очередной военной провокации, больше похожей на немощный ответ Армении Алиеву. Заметим также, что инцидент имел место непосредственно перед встречей глав МИД России и Армении.

То, что Алиев поздравлял население Азербайджана из Талыша, где еще недавно заправляли армяне, пережить, конечно, сложно. А выслушивать посылы победившей стороны, вероятно, невыносимо.

Но, по крайней мере, Баку прямо говорит о своих предложениях и намерениях, не прячась ни за чьей спиной, какой бы «могучей» она ни виделась. А сказал он то, что было и есть на самом деле: сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих земель, стали беженцами, вынужденными переселенцами, жертвами геноцида и военных преступлений. И при этом не нашлось ни одной структуры, которая бы адекватно на это отреагировала. Напротив, «посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его».

В итоге Азербайджан сам занялся освобождением своих земель и победил в 44-дневной войне. Но, подчеркнул Алиев, «Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли. Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. … из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении: откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю азербайджанского государства, народа».

Но, как видим, эти «некоторые» Алиева «не слышат» — президент констатировал, что «Покровители армян, страны, разделяющие захватническую политику Армении, объявили против нас информационную войну». Он задался вопросом: «Сколько еще мы должны сталкиваться с двойными стандартами, сколько мы должны сталкиваться с лицемерием?»

Как известно, эти пороки не изживаемы – и вообще, и в частности. Что же касается Армении, так сказать, локально, она, сказал Алиев, «сегодня находится в поисках нового хозяина» (о том, какого «обрела», будет сказано ниже), и «не знает, к чьим ногам припасть». Но, предупредил он, «никакой пользы от этого не будет». Президент назвал условие, при котором Армения сможет жить спокойно «на территории 29 тысяч квадратных километров». А оно такое: Армения «должна принять наши условия, официально признать Карабах территорией Азербайджана, на основе наших условий провести работы по делимитации».

Ну, а если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, «то и мы не признаем их территориальную целостность»: «К чему это приведет, Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны это хорошо знать. … У нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период».

Разумеется, предупреждения и предложения Алиева не просто не понравились «сильным армянского (и иного?) мира», но и подвигли на мелкие пакости – обстрелы азербайджанских позиций, которые могут обернуться для РА далеко не мелкими неприятностями: азербайджанский президент хорошо известен приверженностью формуле «сказано – сделано». Тем не менее, МИД Армении в ответ на логичные рассуждения и предупреждения Алиева заявил, что Азербайджан делает все, чтобы мир в регионе стал невозможным; обвинил Баку в «политике незаконного переселения и практике террора армян Нагорного Карабаха», делающих невозможным выполнение трехсторонней декларации глав России, Армении и Азербайджана, которую армянская сторона сама и нарушает. Не понравилось ей и то, что делимитация границы, по словам Алиева, должна состояться на условиях, выдвинутых Азербайджаном. В общем, не понравилось все, и это уже похоже на дурацкую песенку «У попа была собака».

Между тем, в продолжение темы действий армян «за спиной», следует обратить особое внимание на то, что «широкую спину» Ереван «обрел» в «гражданских» наблюдателях Евросоюза и, надо сказать, далеко не из соображений урегулирования отношений с Азербайджаном. Напротив, сразу же по прибытии «гражданской миссии» ЕС, наполовину состоящей из французских жандармов и немецкой военной полиции, армянские силы заметно активизировались на границе с АР, в том числе, в зоне дислокации российского миротворческого контингента в Карабахе.

Так, по «нечаянному совпадению», уже в третьей декаде февраля, то есть спустя сутки после прибытия «миротворцев» ЕС, позиции азербайджанской армии в Товузском районе, а также в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики АР были обстреляны пятнадцать раз за неполных два часа. Кроме того, по данным Минобороны Азербайджана, тогда же члены армянских вооруженных бандформирований обстреляли позиции азербайджанских ВС в направлениях Ходжавендского района, города Шуша и поселка Тезекенд Кельбаджарского района.

Так каким же образом Евросоюз, делегировавший своих наблюдателей на границу без согласия Баку, выполняет обещание «служить миру и безопасности в регионе?» По сути, они стали прикрытием для систематического нарушения армянской стороной режима прекращения огня, то есть фактически вызова Азербайджана на ответные действия, если не сказать больше – на войну. Так что с дислоцированием миссии ЕС на границе получилось так, как того ожидал Азербайджан и, кстати, — Россия: ситуация обостряется, а не стабилизируется. Ну и, как водится, вину за военное обострение в регионе «цивилизованный Запад» под предводительством Франции спишет на «агрессию» Азербайджана и «токсичный фактор» присутствия в регионе российского миротворческого контингента, от которого в срочном порядке следует избавиться. Из соображений безопасности. Собственно, соответствующий процесс при активном участии властей Армении и его западных «покровителей» уже начался. Но, возможно, споткнулся.

Похоже, что с точки зрения Еревана сейчас наступил самый «подходящий момент» взять реванш за поражение Армении в 44-дневной войне.

Тут возникает множество вопросов: от того, не тонка ли кишка у Армении одержать военную победу над Азербайджаном, до соображений, по которым Евросоюз встрял в столь грязное дело, способствуя развязыванию новой войны между АР и РА и отдалению подписания мирного договора на неопределенное расстояние.

Во-первых, в интересы коллективного Запада не входит установление мира на Южном Кавказе, поскольку во время хаоса в регионе он рассчитывает на вытеснение из него России, занятой сейчас украинской войной, а, еще лучше, открытие против РФ второго фронта посредством Армении с уготованным ей колониальным будущим. Во-вторых, позиции, занимаемые сейчас «наблюдателями», и это признают трезвые головы в Ереване, очень удобны для шпионажа против России, Ирана и самого Азербайджана – это как минимум. Как тут не согласиться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, заявившей, что Запад не впервые пытается закрепиться в Армении, считающейся союзником России, которой видны геополитические цели ЕС в контексте вторжения в зону российских интересов и выдавливания Москвы с Южного Кавказа. Добавим: основной целью на данном этапе, в свете вышеизложенного, является закрытие 102-й военной базы РФ в Гюмри и вывод российских миротворцев. То есть полный разрыв «пояса безопасности» Армении и бесконтрольные действия Запада в РА и далее – окрест нее.

Между тем Россия продолжает оставаться основным посредником армяно-азербайджанского урегулирования и фигурантом трехстороннего заявления лидеров РФ, АР и РА. И как бы парадоксально это ни звучало, такое положение дел подтверждает, на фоне усилий прилепиться к западному подбрюшью и поливания Москвы и ОДКБ грязью, спикер армянского парламента Ален Симонян. «Обмен предложениями по мирному соглашению осуществляется по различным каналам, в основном, через российскую сторону. Россия продолжает оставаться основным игроком, но есть и инициативы США и Франции», — сказал он. Добавив, однако, что ОДКБ (читай – Россия) продолжает не выполнять свои обязательства перед Ереваном, то есть не лезет на рожон с Азербайджаном и не поддерживает оккупацию Арменией территорий АР.

Да, с появлением в регионе миссии ЕС армянская сторона заметно расхрабрилась, но за «договоренностями» она снова отправилась в Москву. Так, глава МИД РА Арарат Мирзоян, отказавшийся в конце прошлого года приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном, сегодня бросился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Что там происходило «за кулисами», неизвестно, но и официальная информация дает достаточно пищи для анализа ситуации.

В частности, на совместной пресс-конференции с Лавровым Мирзояну пришлось заявить, что Ереван не отказывался от миссии ОДКБ на границах республики, что он «никогда (!) не отказывался от такой миссии», а «проект соответствующего решения находится на столе». Правда, глава армянского внешнеполитического ведомства, все же, посетовал на то, что «коллеги из ОДКБ не признавали четкую зону ответственности» организации.

Говоря о мониторинговой миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, он отметил, что ее мандат обозначен четко, и вообще «миссия носит исключительно гражданский характер». Интересно, в этой связи, припомнил ли Лавров своему армянскому коллеге отказ Еревана от проведения в РА учений миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» — их подхватил Кыргызстан.

А Лавров «подхватил» нечетко озвученное на пресс-конференции – то есть заявил о своей «радости» по поводу того, «что сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывается от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ». Решение, сказал он, было предметом многочасовых переговоров, и дело сейчас за малым: «чтобы все главы государств и правительств также поставили свою подпись». «…ОДКБ к этому готова. … я рад, что Армения не отказывается от этой возможности, которая отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе», — сказал Лавров. Интересно, однако, как они будут сосуществовать с «миссией» Евросоюза.

Он также заявил, что страны Запада предпринимают «неприкрытые попытки» рассорить Россию и Армению, расшатать региональную архитектуру безопасности, думая и заботясь не об интересах расположенных здесь стран, а о своих геополитических интересах. По его словам, США, ЕС и НАТО занимаются «дипломатическим рейдерством», пытаясь подмять под себя трехсторонние договоренности между Россией, Арменией и Азербайджаном, навязывают свое «кураторство», подрывая ключевые принципы договоренности — как в решении вопросов разблокирования транспортных и экономических связей, так и в вопросах делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и содействия сторонам в подписании мирного договора. И вообще, по словам Лаврова, Россия не видит ни возможности, ни необходимости развития какого-либо диалога с Западом по Южному Кавказу, равно как и по большинству других вопросов международной региональной повестки.

Словом, создается впечатление, что Лаврову удалось поставить Армению на место, хотя, как известно, способность последней к быстрым «перебежкам» просто поразительна, не говоря уже о том, что контрпродуктивна. Конечно, Лавров лукавил, говоря о том, что Западу не удастся рассорить Россию и Армению, хотя это прекрасно у него получилось с подачи и «одобрямса» Еревана, который, вероятно, в минуту «просветления» осознал (надолго ли?), что его позиции, в реваншистском контексте и «философского не вижу» этого контекста Евросоюзом, крайне проигрышны.

И все было бы удовлетворительно в речах Лаврова, если б не одно «но»: проведение параллели между правами жителей Карабаха под юрисдикцией Баку и Донбассом. А сказал он следующее: Москва поддерживает изложенную премьер-министром Армении Николом Пашиняном позицию, в соответствии с которой вопросы обеспечения безопасности и прав жителей «Нагорного Карабаха» должны решаться между представителями Степанакерта (Ханкенди) и Баку. И вспомнил, в этом плане, о Донбассе и Минских соглашениях.

«Безусловно, нам важно понимать, насколько качественными будут эти договоренности. Если хотите знать мое мнение, то есть примеры совсем недавней истории. О том же шла речь в Минских соглашениях — какие права должны быть у жителей восточной части Украины. Право на родной язык, право обучать детей на этом языке, жить, работать, используя этот язык, сохранять свою культуру, религию, иметь возможность для местного самоуправления и иметь какие-то особые связи со своими соотечественниками. В случае с Донбассом — это была Россия», — сказал глава МИД РФ. Ну, а в случае с Карабахом, надо полагать, — Армения.

То есть, по Лаврову, такой же набор прав будет необходим и для карабахцев в свете недавнего подтверждения лидерами Армении и Азербайджана приверженности этих стран положениям Алма-Атинской декларации от 1991 г., закрепившей административные границы между бывшими республиками СССР в качестве государственных. «Все зависит от того, — указал Лавров, — насколько порядочно поведут себя те, от кого будет зависеть выполнение достигнутых договоренностей. В случае с Донбассом ни о какой порядочности речи быть не может».

Ну а в случае с Карабахом – то же? Напомним, Ереван неоднократно заявлял о необходимости создания международных механизмов диалога между Ханкенди и Баку для карабахского урегулирования. А власти Азербайджана видят диалог с представителями Карабаха в ключе реинтеграции в азербайджанское государство. И Баку на самом высоком уровне и многажды подтверждал, что гарантирует безопасность и права своих граждан армянской национальности в соответствии с Конституцией АР и международным правом.

Лавров прокололся? Вряд ли. Видимо, после предполагаемой выволочки, которую он устроил Мирзояну, Армению надо было слегка приголубить. Дипломатия…

Ирина Джорбенадзе