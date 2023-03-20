Сегодня в МИД Украины был вызван посол Израиля Михаэль Бродский. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, во время встречи израильскому дипломату было выражено недовольство украинской стороны отсутствием прогресса по получению Украиной от Израиля кредита в виде госгарантий на сумму 200 млн долларов.

Также было выражено недовольство тем, что израильская сторона не готова признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, хотя сама призывает Украину признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Михаэлю Бродскому также отметили, что израильская сторона медлит с выполнением договоренности об увеличении количества раненых украинских бойцов, которым в Израиле планируют установить протезы. В частности, предыдущее израильское правительство приняло программу, в соответствии с которой 20 раненым украинским военнослужащим устанавливаются протезы.