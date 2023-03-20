Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до самого низкого уровня со времен протестов «желтых жилетов» в начале 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом общественного мнения IFOP по заказу Journal du dimanche.

Довольны действиями своего президента только 28% опрошенных французов, что на 4 пункта меньше, чем месяц назад. 70% высказали недовольство его политикой.

Рейтинг Макрона опустился ниже символической планки в 30% и теперь отстает даже от рейтинга премьер-министра Франции Элизабет Борн (29% удовлетворенных). С декабря 2022 года популярность Макрона снизилась на 8 процентных пунктов.

Институт IFOP опросил 1928 человек онлайн и по телефону с 9 по 16 марта.