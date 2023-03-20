Торговый оборот Грузии и России в январе — феврале текущего года превысил 467 млн долларов, что на 48% больше аналогичных данных за 2022 год. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Национальной службы статистики Грузии.

Россия находится на первом месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. В январе — феврале ее доля в объеме внешней торговли Грузии составила 16,1%. В первые два месяца текущего года Грузия экспортировала в РФ более 36 тыс. тонн ферросплавов на сумму свыше 45 млн долларов, более 8 тыс. тонн натуральных вин (более 23 млн долларов), 978 легковых автомобилей (более 13 млн долларов), более 19 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более 10 млн долларов), более 2 тыс. тонн спиртных напитков (около 9 млн долларов).

В свою очередь РФ в январе — феврале поставила республике более 149 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (свыше 108 млн долларов). Россия также поставила в Грузию более 264 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (более 68 млн долларов), свыше 32 тыс. тонн пшеницы и меслина (более 10 млн долларов), более 47 тыс. тонн каменного угля и полученного из него твердого топлива (более 8,2 млн долларов), более 25 тыс. тонн пшеничной или пшенично-ржаной муки (более 8 млн долларов).

Второе место среди торговых партнеров Грузии в январе — феврале 2023 года заняла Турция, встречная торговля с которой превысила 387 млн долларов, что на 8,8% больше аналогичного показателя за 2022 год. Третье место занял Китай, торговый оборот с ним превысил 246 млн долларов, что на 3,3% больше прошлогодних данных.

Общий внешнеторговый оборот Грузии за январь — февраль текущего года составил более 2,8 млрд долларов, что на 12,3% выше показателя за 2022 год. Экспорт составил более 914 млн долларов (рост 20,3%), а импорт — почти 2 млрд долларов (рост 9%). Отрицательный баланс внешней торговли в первом месяце текущего года превысил 1 млрд долларов (36,9% от всего торгового оборота).