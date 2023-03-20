Сотрудники Кремля должны будут перестать пользоваться айфонами к концу марта.

Такой приказ прозвучал на семинаре, которые проводит глава внутриполитического блока администрации президента Сергей Кириенко, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, присутствовавших на мероприятии. Сам Кириенко определил дату отказа от айфонов – первое апреля.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — передает слова одного из своих собеседников издание.

Сотрудникам АП рекомендовали перейти на смартфоны с операционными системами Android, китайскими разработками на ее основе, или ОС «Аврора», разработанной дочерней компанией «Ростелекома». Также этот запрет может быть распространен на чиновников региональных администраций, которые занимаются внутренней политикой.

Причиной такого шага источники издания назвали безопасность. В Кремле сочли, что техника Apple по сравнению с другими смартфонами в большей степени подвержена взлому и шпионажу, которые могут проводить «западные специалисты».