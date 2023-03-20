Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил суду в Гааге российской гиперзвуковой ракетой.

«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет», — написал Медведев, призвав судей «внимательно смотреть в небо».