Накануне президент России побывал в Мариуполе, где покатался за рулем машины по городу. При этом президент РФ проигнорировал правила ПДД — не пристегнул ремень безопасности. После чего пообщался с местными жителями, благодарившими его за полученное новое жилье.

В информационном агентстве ТАСС видео встречи с людьми оказалось в сокращенном варианте. В сети можно найти полный вариант ролика.

На нем во время разговора президента с жильцами можно услышать крик человека, которого, по всей видимости, не пустили на эту встречу: «Это все неправда! Это напоказ!».