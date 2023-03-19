Министр иностранных дел Словении Таня Файон приветствовала договоренности между президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером непризнанного Косова Альбином Курти, подчеркнув их важность на пути к нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Об этом Файон написала в воскресенье в Twitter.

Соглашение между Косовом и Сербией является важной вехой в нормализации отношений и признаком готовности обеих сторон к сотрудничеству, — отметила она.

Политик добавила, что Словения поддержит реализацию договоренностей, от которых зависит прогресс Косова и Сербии на пути в Евросоюз.

В субботу глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии между лидерами непризнанного Косова и Сербии при посредничестве ЕС, которые продолжались более 12 часов, заявил, что Вучич и Курти согласовали порядок действий для нормализации отношений, его первым шагом должно стать выполнение Приштиной своих обязательств по предоставлению сербскому меньшинству прав самоуправления. В свою очередь в ночь на воскресенье сербский лидер сообщил, что Приштина обязалась начать формирование Сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии.