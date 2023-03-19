Евросоюз пообещал Сербии и Косову за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений провести специальную конференцию доноров в течение 150 дней, чтобы сформировать пакет финансовой помощи для Белграда и Приштины, однако они получат оттуда деньги только тогда, когда ЕС решит, что все положения соглашения полностью имплементированы.

Об этом говорится в распространенном внешнеполитической службой ЕС тексте согласованного на трехсторонней встрече ЕС, Сербии и Косова в Охриде (Северная Македония) приложения к соглашению, которое определяет порядок его имплементации.

«ЕС организует донорскую конференцию в течение 150 дней, чтобы создать пакет инвестиционной и финансовой помощи Косову и Сербии. Никакие выплаты не произойдут до того, как ЕС определит, что все положения соглашения полностью имплементированы», — говорится в документе.

В тексте также подчеркивается, что все положения соглашения о пути к нормализации отношений «должны быть реализованы независимо одно от другого» и обе стороны «договорились не блокировать реализацию ни одного из них». О реальных сроках в документе говорится лишь, что Косово должно немедленно «начать переговорный процесс» о создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) — органа самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Об этом стороны при посредничестве ЕС договорились еще в 2013 году.

Само соглашение о пути к нормализации отношений между Сербией и Косовом было согласовано в Брюсселе 27 февраля этого года. Ни тот, ни другой документ не подписаны, вместо подписей сторон глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель распространил в субботу заявление из пяти строк, в котором говорится, что «Евросоюз приветствует согласие сторон о порядке имплементации соглашения о пути к нормализации отношений между Косовом и Сербией».