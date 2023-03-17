Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал вероятность отхода украинских защитников из Бахмута Донецкой области.

По его словам, Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины и ВСУ будут удерживать его столько, сколько это возможно. Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода.

«Словосочетание «удержать Бахмут» имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступить. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать», — сказал секретарь СНБО.

При этом он напомнил о том, что в боях вокруг Бахмута российские силы несут огромные потери.

«То, что касается Бахмута, имейте в виду, что там ежедневно и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются», — отметил собеседник.

При этом он также заключил, что Бахмут остается важной точкой для обороны Украины.

«Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью», — добавил Данилов.