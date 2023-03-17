Компания Apple объявила о начале тестирования новой технологии генерации естественного языка голосового помощника Siri, которая получила название Bobcat. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Пока что технология доступна лишь в операционной системе tvOS 16.4. Благодаря ей пользователи смогут полноценно общаться с Siri во время просмотра телевизора — искусственный интеллект будет самостоятельно генерировать ответы на вопросы, не прибегая к шаблонам, как это работает сейчас.

Пока что Bobcat научилась лишь рассказывать шутки, но ее функции будут расширяться. Предполагается, что в дальнейшем Bobcat появится на всех устройствах Apple на базе остальных операционных систем компании. Сроки широкого распространения этой технологии пока не сообщаются. Как подчеркивает 9to5Mac, новости о развитии Bobcat не означают, что Apple работает над каким-либо аналогом чат-бота ChatGPT, который стал крайне популярным в последние несколько месяцев.