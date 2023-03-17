РФ высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею номинировать президента Турции на премию мира.
РФ высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею номинировать президента Турции на премию мира.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий