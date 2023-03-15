Мусульманам нелегко жить во Франции, многим из них пришлось переехать в другие страны.

Об этом доктор исторических наук Университета Париж-Сорбонна, автор книги ”Словарь исламофобии“ Камель Мезити заявил на международной конференции ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“ в Баку, передает Report.

“Когда 10 лет назад я написал книгу ”Словарь исламофобии», люди говорили, что я преувеличиваю. Но теперь мы видим, что живущие во Франции мусульмане не чувствуют себя французами. Они чувствовали себя более французами в других странах, нежели живя в самой Франции. Хотя это немыслимо, в настоящее время в этой стране наблюдается паранойя в отношении ислама. Они смотрят на мусульман как на сепаратистов”, — заявил Камель Мезити.

«Политики также используют этот инструмент для построения своей политической карьеры. Однако нельзя забывать, что у мусульман тоже есть права. В связи с этим каждый из нас должен бороться с исламофобией”, — подчеркнул он.