Состоялась встреча с семьями, которые на начальном этапе будут переселены в освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, выступая на встрече, сказал, что на основании поручений главы государства после освобождения от оккупации в селе Талыш были проведены строительно-восстановительные работы, построены новые дома, создана необходимая инфраструктура.

Департамент репатриации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев на основе принципов прозрачности и справедливости провел жеребьевку среди 20 семей, которые будут переселены в село Талыш. В результате жеребьевки определяется адрес дома, который будет предоставлен каждой из семей. 15 из них — трехкомнатные, 1 двухкомнатный и 4 четырехкомнатных частных дома.

20 семей, которые будут переселены в село Талыш, сегодня проживают в Баку, Барде, Тертере, Самухе и Геранбое, в основном в местах временного размещения, в тяжелых условиях, в аварийных домах. В новые дома они переедут накануне праздника Новруз, 16 марта.