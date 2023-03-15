Глава МИД Армении Арарат Мирзоян променял встречу с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым в декабре 2022 года на покупку ипотечного жилья, сообщает армянский инфопротал Civilnet.

«Отказ министра иностранных дел Арарата Мирзояна от встречи с главами МИД России и Азербайджана в Москве 23 декабря прошлого года стал поводом для дискуссий.

Как сообщает издание, премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции заверил, якобы Мирзоян не поехал на встречу в силу объективных обстоятельств — присутствие министра в Армении в те дни было жизненной необходимостью в связи с перекрытием Лачинского коридора.

Однако выяснилось, что 23 декабря Арарат Мирзоян подписал договор ипотеки.

В кадастровых документах содержался также ипотечный договор, заключенный между Банком, продавцом и покупателем, под которым лично подписал Арарат Мирзоян. Дата заключения договора — 23 декабря 2022 года, то есть в день трехсторонней встречи министров иностранных дел в Москве”.