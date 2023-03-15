Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.
«Это может произойти в течение 4-6 недель», — приводит его слова польская пресса.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о возможности передачи Украине польских истребителей МиГ-29 в ближайшие недели.
«Это может произойти в течение 4-6 недель», — приводит его слова польская пресса.
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