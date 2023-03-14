Минобороны России выступило с заявлением об инциденте с американским беспилотником MQ-9.

«Утром 14 марта в районе Крымского полуострова зафиксирован полет американского БПЛА в направлении государственной границы Российской Федерации. Полет беспилотника США осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.

После обнаружения американского беспилотника в воздух были подняты истребители», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны РФ добавили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Утверждается, что российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.