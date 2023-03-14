Администрация США не может подтвердить информацию СМИ, согласно которой российская сторона передает захваченные в Украине американские вооружения в Иран.

Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается <…> вооружений, которые, как сообщалось, были захвачены. Я видел эти сообщения. Я не могу подтвердить эти сообщения», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Прайс заверил, что американская сторона внимательно следит за поставленным в Украину оружием.

По его версии, Вашингтон не видел «заслуживающих доверия свидетельств того, что военная помощь», предоставляемая «украинским партнерам, поступала каким-либо другим сторонам».

«Но мы следим за этим очень внимательно», — добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента.