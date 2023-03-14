Азербайджанская армия открыла ответный огонь в направлении подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу наши позиции.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана, которое комментирует распространенную в армянских СМИ информацию об обстреле азербайджанской армией позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района.

«По подразделениям Вооруженных сил Армении, которые обстреляли позиции азербайджанской армии, был открыт ответный огонь», — сказали в Минобороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве добавили, что «наши подразделения и впредь будут предпринимать адекватные ответные меры».