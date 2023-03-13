Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов провели сегодня встречу, в ходе которой обсудили перспективы укрепления российско-азербайджанских связей. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

«В ходе дружественного обмена мнениями главы дипломатических миссий затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, расширения двусторонних экономических и гуманитарных связей, а также проблематика ближневосточного урегулирования», — сообщили в дипмиссии.

Во время беседы Викторов и Мамедов подтвердили «обоюдный настрой на содействие дальнейшему развитию отношений союзнического взаимодействия между двумя странами», добавили в посольстве. «Условлено продолжать поддерживать контакты», — заключили в пресс-службе.

Посольство Азербайджана в Израиле было учреждено в ноябре 2022 года.