Скончался начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мехман Садыгов.
Он скончался сегодня утром в возрасте 59 лет от сердечной недостаточности.
Скончался начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мехман Садыгов.
Он скончался сегодня утром в возрасте 59 лет от сердечной недостаточности.
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