15-16 марта Бакинский международный центр мультикультурализма, Центр анализа международных отношений и Межрелигиозный форум G20 проведут международную конференцию на тему «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы», посвященную Международному дню борьбы с исламофобией.

Как сообщает Report, основная цель конференции — создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, нацеленных на мусульман и страны с мусульманским населением на международном и национальном уровнях.

В конференции примут участие ученые, международные эксперты, религиозные деятели и представители неправительственных организаций из 32 стран, которые обсудят различные подходы в борьбе с исламофобией, проявления исламофобии в некоторых странах Европы, исламофобию в мировых СМИ.

Отметим, что 15 марта было объявлено днем борьбы с исламофобией 27-28 ноября 2020 года на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер). Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году объявила 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.