11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

В ходе встречи было затронуто значение Х Глобального Бакинского форума. Подчеркнуто, что количество авторитетных гостей, участвующих в мероприятии, с каждым годом растет. Эта международная платформа играет очень важную роль с точки зрения обсуждения актуальных вопросов мировой повестки дня.

В ходе беседы говорилось о встречах главы нашего государства с бывшим президентом Хорватии, было отмечено успешное развитие азербайджано-хорватских двусторонних связей.