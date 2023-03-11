Министр культуры Британии Люси Фрейзер призвала не допустить возврата российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, она обратилась к исполнительным директорам мировых партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, с просьбой повлиять на решение комитета, который склоняется к ослаблению запрета на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях. Пока наши беспокойства и отсутствие конкретных деталей относительно работоспособной модели «нейтралитета» не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует позволить вернуться к соревнованиям», — сказано в обращении Люси Фрейзер к спонсорам.