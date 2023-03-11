МИД Азербайджана распространил информацию в связи с эвакуацией граждан из зоны землетрясения в Турции.

«В рамках мер поддержки граждан Азербайджана, пострадавших в результате землетрясения в Турции, 10 марта была проведена последняя запланированная эвакуация граждан Азербайджанской Республики и членов их семей, являющихся гражданами иностранных государств, из зоны землетрясения. Таким образом, всего после землетрясения было эвакуировано 686 человек.

В целях оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи нашим гражданам и членам их семей, эвакуирующимся из Турецкой Республики, а также при необходимости размещения этих лиц в центрах временного убежища, соответствующими государственными органами были приняты соответствующие меры.

До настоящего времени не удалось получить информацию о 2 гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются.