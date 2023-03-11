Министерство обороны США в понедельник представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) на общую сумму более $300 млрд. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ американского оборонного ведомства.

Из запрошенных на пополнение и увеличение запасов вооружений $170 млрд часть средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет, которые могли бы использоваться в случае возможного конфликта с Китаем. На вооружения для флота и корпуса морской пехоты Пентагон запрашивает $76,8 млрд, в том числе $32,8 млрд на строительство новых кораблей, на вооружения для военно-воздушных и космических сил — $61 млрд, для сухопутных сил — $24,4 млрд.

Министерство обороны США в том числе закупит 28 систем залпового огня HIMARS, 5 016 ракет к ним, 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Пентагон также запрашивает около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для флота, 15,7 млрд для сухопутных сил. $3,7 млрд будет выделено на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, на внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 — $3 млрд, на разработку нового истребителя — 2,3 млрд.

Эти суммы входят в общий оборонный бюджет США на 2024 финансовый год. Как следует из представленного на этой неделе проекта бюджета страны на 2024 финансовый год, на оборонные цели предлагается выделить $842 млрд. Это на $26 млрд, или 3,2%, больше, чем в 2023 году.