В районах Баку, известных под названием «Папанин» и «Кубинка», задержаны восемь человек, занимавшихся сбытом наркотических средств и пропагандой наркотиков среди молодежи.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в районах Баку, известных под названием «Папанин» и «Кубинка» – улицах Джалила Мамедкулизаде, Нахчивани, Асафа Зейналлы и Намика Меликова, были задержаны восемь занимавшихся сбытом и незаконным оборот наркотиков лиц – Эльнара Алиева, Алекпер Абузаров, Джавад Гулиев, Наджмеддин Мехтиев, Руфат Гулиев, Зохраб Дадашбалаев, Вагиф Абдуллаев и Адалят Гасанов.

У задержанных изъято большое количество героина, опиума, метамфетамина и запрещенных к реализации психотропных таблеток.

Задержанные признались, что хранили наркотические средства для личного использования и онлайн-сбыта на территории столицы. В ходе расследования также установлено, что некоторых из задержанных занимались пропагандой наркотиков среди молодежи.

По решению суда в отношении каждого из задержанных принята мера пресечения в виде ареста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.