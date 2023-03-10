На Первой Аллее почетного захоронения сегодня состоялось открытие надгробного памятника видному кинодраматургу, сценаристу, кинорежиссеру, лауреату государственных премий и наград Азербайджана и России, народному писателю Азербайджана Рустаму Ибрагимбекову, сообщает Trend.

Открытие надгробного памятника состоялось в день годовщины со дня смерти кинодраматурга. Автор надгробного памятника — академик Российской академии художеств, Флорентийской академии искусств участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.