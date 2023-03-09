Митинги протеста в Тбилиси против принятия «российского» закона об иноагентах, не имеющего к законодательству северного соседа никакого отношения, подогреваются радикальной оппозицией, ЕС и США. «Вражеский» канон отозван. Суть, однако, далеко не в этом.

В Тбилиси прошла многотысячная волна митингов (она, вероятно, будет иметь продолжение) против принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. «За» проголосовали 76 депутатов, «против» — 13. Полиция разогнала акцию довольно аккуратно – с применением водометов и слезоточивого газа. 7 и 8 марта, по данным МВД, задержаны 133 участника акций, в ходе которых место имел «выход за рамки установленных законом норм о свободе слова и мирных собраний», а также «неподчинение законным требованиям правоохранителей».

То есть участники митинга пикетировали здание парламента, «массово блокировали входы и выходы» в парламент, «вели себя агрессивно и повредили железные защитные заграждения вдоль здания законодательного органа, входные двери, разбили окна здания, железные решетки, бросали в здание и двор парламента камни, различные предметы и пиротехнику, что могло повлечь за собой тяжелые последствия. … их действия приобрели крайне насильственный характер».

В ход пошли, «в направлении полицейских, т.н. «коктейли Молотова», камни и другие предметы». Перевернуто и подожжено несколько полицейских автомашин, поврежден автобус департамента специального назначения, пожарная машина, фасады зданий, расположенных на проспекте Руставели, разбиты витрины магазинов. В сообщении МВД упомянуто также повреждение имущества, принадлежащего мэрии Тбилиси. 10 сотрудников МВД получили повреждения различной степени тяжести.

Все это зарубежные «партнеры Грузии» в лице ЕС и посольства США, а также политические оппоненты грузинской власти восприняли как «мирное волеизъявление» народа, вписывающееся в рамки демократии.

Но из-за чего разгорелся сыр-бор, ставший уже традиционным для грузинской «демократии», усиленно поддерживаемый Западом даже тогда, когда демократией вовсе не пахнет? Официально очередной всплеск митинговой активности спровоцировало внесение на рассмотрение парламентом двух законопроектов об иноагентах: «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Инициатором обсуждения законопроектов стало движение «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство). Оппоненты власти и западные партнеры Грузии обвиняют их в проведении «кремлевского курса» в стране.

Первый вариант законопроекта, который называют «грузинским» (он и был принят в первом чтении), предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. И они должны пройти регистрацию в соответствующем ведомстве. В противном случае им придется заплатить штраф, а министерство юстиции сможет начать в их отношении расследование.

Второй законопроект принято считать «американским», поскольку он практически полностью калькирует закон США о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятый аж 1938 году. В нем ярлык иноагента наклеивают не только на СМИ и неправительственные организации, но и на другие юридические и физические лица. Нарушение этого закона преследуется и в уголовном порядке. Так, за задержку регистрации или отказ от нее физическое лицо может схлопотать пять лет «неба в клеточку».

Но в первом-то чтении принят совсем другой, лояльный закон, «обозванный» российским, то есть крайне жестким, репрессивным и, кстати, довольно близким к американскому. Поэтому, для возможности сравнения, на рассмотрение парламента был внесен и американский вариант законопроекта. Оба направят на экспертизу в Венецианскую комиссию, но из «грузинского» варианта исключат понятие иноагента для медицинских и образовательных учреждений, получающих иностранное финансирование.

Казалось бы, ничего «антидемократичного» в «грузинском» варианте законопроекта нет, однако шум вокруг него был поднят знатный. Находящаяся на отлете из Грузии посол США в Тбилиси Келли Дегнан, которая комментирует абсолютно все «телодвижения» грузинских властей в осудительно-обличительном и менторском ключе, прямо или в виде заявления диппредставительства своей страны объявила, что «для демократии Грузии наступил черный день». В заявлении также подчеркивается, что «продолжение обсуждения парламентом вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным желанием интеграции Грузии с Европой и демократическим развитием страны». И что вообще «Проведение этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами. …. законопроекты вызывают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции».

Как сказала сама госпожа Дегнан, «закон – российский», направленный на то, чтобы «заставить замолчать гражданское общество и инакомыслие»; он «остановит юридическую помощь нуждающимся грузинам (!), … остановит медицинские исследования (!), туристические агентства» и т.д. (восклицательные или вопросительные знаки можно поставить едва ли не после каждого слова). Словом, в Грузии наступит полная стагнация. И никакого «улучшения грузинского общества», которого так желает Запад, не будет.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель тоже, «по традиции», заведенной им и европарламентариями, счел нужным озвучить свое веское мнение: он предупредил Грузию о последствиях принятия закона о прозрачности иностранного влияния, назвав его «плохим событием для страны и ее народа… Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС, противоречит заявленной цели Грузии стать членом Европейского Союза, которую поддерживает большинство граждан Грузии». Цитировать заявления евродепутатов не будем – их слишком много, и все они направлены на вдалбливание населению того, что грузинская власть – пророссийская, что явно не соответствует действительности, и Грузии, торгующей с РФ, поддерживающей с ней хоть какие-то контакты, негоже этого делать, если она хочет стать членом «европейской семьи». Кстати, дипотношений с Россией у Грузии, по инициативе последней, нет. И — опять же, кстати, — в условиях санкций торговля между РФ и ЕС растет. «Что дозволено Юпитеру…»

Президент Саломе Зурабишвили – «грузинская француженка» или «французская грузинка» — поддержала протесты митингующих, назвав их «представителями свободной Грузии». «Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и я много раз стояла. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня — Статуя Свободы. Свобода — это символ, за который всегда боролась Грузия… Я рядом с вами. … Грузия, которая видит свое будущее в Европе, никому не позволит это будущее отнять. … Этот закон никому не был нужен, он взят ниоткуда — кроме диктата Москвы. … Вы уводите нас из Европы».

Ну, чтобы «не уводить» из или от Европы и «не привести в Москву», сегодня парламентское большинство отозвало законопроект об иноагентах «без каких-либо оговорок» — с целью сохранения мира в стране. В сообщении «мечтателей» и «Силы народа», в частности, сказано, что законопроект вызвал разногласия в обществе из-за работы «машины лжи», и его принятие в первом чтении было представлено как отход от европейского курса. Власти обещают, что проведут разъяснительную работу по тексту законопроекта, «когда спадет эмоциональный фон»: «Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса».

Строго говоря, с разъяснением власти, как почти всегда, запоздали. Но если бы они бы и подсуетились вовремя, ничего бы не изменилось. Конечно, перед парламентом митинговало множество тех, кто был искренен в своем протесте, однако с уверенностью можно сказать, что их просто «прокатили» навязчивым вдалбливанием того, что законопроект – российский, а он действительно антидемократичный и драконовый. Но кто из митингующих, так сказать, искренне, знаком с текстами российского, грузинского, американского и иных законов на ту же тему? Да почти никто. На этом и сыграли «друзья» Грузии и оппоненты власти.

А почему надо было сыграть? Потому что значительная часть европарламентариев, представленная Европейской народной партией (ЕНП) — крупнейшей и ведущей партией европейского парламента, настойчиво старается (впрочем, как и определенные силы в США) отстранить «Грузинскую мечту» от власти и избавиться от влияния ее основателя — миллиардера Бидзины Иванишвили – на грузинскую политику; водворить на ее «Олимп» своего, полностью управляемого «национального лидера». В случае с «Грузинской мечтой» Западу это удалось лишь частично: требование выпустить на волю экс-президента Михаила Саакашвили не выполнено; «второй фронт» против России не открыт; Грузия поддерживает торговые отношения с РФ, не ввела против нее санкции, не гонит из страны российский бизнес и даже впускает к себе туристов с «севера». Ну и т.д. В общем, «ведет себя плохо».

По большому же счету власти страны, к которым, кстати, в обществе есть немало справедливых претензий, проводят прогрузинскую политику – всячески избегают втягивания Грузии в войну: будь то экономическая или всамделишная, с грохотом орудий и гибелью людей. Ведь страна это уже проходила, и не раз.

Да, в Грузии не все ладно. И да – в Евросоюз ее, хоть тресни и подчиняйся Западу до потери пульса, в обозримом будущем не возьмут: «прокатят», как Турцию, всегда найдя «оправдание» категорическому «нет». Так за что борется страна, выпрыгивая из штанов, чтобы доказать: «Мы – европейцы, и наше место в единой Европе».

Что же касается пресловутой «демократичной свободы слова», в стране ее навалом – достаточно ознакомиться с местными СМИ: многие европейцы и американцы обзавидуются и даже скажут, что «это слишком». Потому что облить грязью, ложью и дискредитировать можно – запросто – каждого, включая «самого главного».

Тем не менее, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе продолжает оправдываться и «предупреждать»: «закон о т.н. агентах является не российским, а американским, и он соответствует стандартам прав человека». Говорит, что «грузинское общество достаточно созрело, чтобы не допустить новой революции тех же шпионов и возврата страны в прошлое». Вспоминает прошлогодний «заговор в Бакуриани», утверждая, что в случае его реализации «в июне прошлого года произошел бы государственный переворот, … и сегодня в Тбилиси стояли бы российские танки». «Они бы точно так же ввели российские танки в Грузию, как сделали это в августе 2008 года», — уверяет он.

Но все впустую: если оппозиция и ее патроны и возьмут тайм-аут, то ненадолго: причины для хаоса найти можно всегда — реальные или надуманные. Вопрос в том, чем все это закончится для Грузии, и когда для нее наступят действительно «черные дни».

Ирина Джорбенадзе