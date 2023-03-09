Специализированный межрайонный военный суд в Казахстане вынес приговор бывшему министру обороны страны Мурату Бектанову, арестованному после протестов в январе 2022 года. Как сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда, экс-министра приговорили к 12 годам с отбыванием наказания в исправительном учреждении «максимальной безопасности».

Бектанова признали виновным по ч. 3 ст. 452 УК Казахстана (превышение власти, совершенное в боевой обстановке). Подробностей в суде не сообщили, сославшись на гриф «секретно».

Бектанова задержали в феврале 2022 года. Тогда сообщалось, что расследование ведется по факту бездействия по службе (ст. 452 УК Казахстана). Незадолго до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал Бектанова за неуверенность и безынициативность при подавлении протестов.

«Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — заявил Токаев. Он обвинил главу Минобороны в том, что тот оставил без защиты военные стратегические объекты. Тогда же Бектанова уволили с должности.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули акции протеста, поводом для которых стало резкое повышение цен на газ. Власти страны обратились за помощью к союзникам по ОДКБ, и в Казахстан был ненадолго введен иностранный контингент. Протесты были подавлены, власти возбудили около 700 уголовных дел против их участников. Сотни людей арестовали по обвинениям в терроризме, убийствах, призывах к захвату власти.

Многие из задержанных сообщили об избиениях и пытках. В феврале представитель генпрокуратуры Казахстана признал, что по меньшей мере шесть человек умерли в результате пыток. В том же месяце по делу о захвате власти был арестован бывший зампредседателя Комитета национальной безопасности Марат Осипов.

В сентябре Токаев объявил амнистию для участников январских протестов, «не совершивших тяжкого преступления».