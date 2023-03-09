В Приднестровье заявили о попытке покушения на главу «республики» Вадима Красносельского.

Данная информация размещена на сайте «МГБ» непризнанного Приднестровья.

«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц «Приднестровской Молдавской Республики». Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания», — утверждается в сообщении.

Подробности анонсируются сегодня вечером в специально снятом для этого фильме, который местное ТВ будет транслировать сегодня вечером.