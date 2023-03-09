Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространили совместную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе столицы.

«Как сообщалось, в связи с поступившей информацией об умышленном убийстве Гашимова Руфата Сахиб оглу и нанесении тяжких телесных повреждений Шайдаеву Самиру Руслану оглу в ходе вооруженного инцидента, произошедшего 4 марта около 12:00 в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе столицы, Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведется следствие.

В результате проведенных прокуратурой и сотрудниками МВД мероприятий было установлено, что находившиеся в сговоре Рухлан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов подозреваются в совершении умышленного убийства, покушении на убийство, грабеже и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов.

Задержанным в результате следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемых Даянату Кудратову первоначально предъявлено обвинение по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11 29, 120.2.7 и другим статьям Уголовного кодекса, Азеру Мамедову и Сабухи Гурбанова — по статьям 32.5, 120.2.1, 32.5,120.2.4, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7 и по другим статьям Уголовного кодекса, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Во время оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых в тот же день около 21:00 был нейтрализован Рухлан Исмаилов, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.

При осмотре следственно-оперативной группой квартиры, где скрывался Рухлан Исмаилов, были изъяты полученные в результате преступления 16 835 манатов и 20 100 долларов США, огнестрельное оружие марки «АКС Ланкастер-03», 1 пистолет «Макаров» и 1 пистолет «Кольт», большое количество боеприпасов, у задержанного в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого Даяната Гудратова был обнаружен и изъят 1 пистолет «Blow TR 92D».

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Еще раз просим представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять информацию, которая не была уточнена официальным органом», — говорится в информации.