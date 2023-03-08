Принятие грузинской версии закона об иностранных агентах является плохим развитием событий для Грузии и ее народа и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа, — заявил он. — Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз». Боррель призвал «уважать право [грузинских] граждан на мирный протест».

По его мнению, закон «в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества и медийных организаций с негативными последствиями для многих грузин». Он предупредил, что реализация закона «может иметь серьезные последствия для отношений с ЕС».