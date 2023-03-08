Сотрудниками органов внутренних дел было раскрыто 55 преступлений, зарегистрированных на территории страны 7 марта, а также три преступления за предыдущий период.

Как сообщили в пресс-службе МВД, были задержаны и переданы по назначению в общей сложности 89 человек, находившихся в розыске, среди которых 65 являются должниками.

На автомобильных дорогах республики произошло два ДТП со смертельным исходом, в результате которых погибли двое.

Было выявлено 28 фактов, связанных с наркотиками, 7 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 48 человек.