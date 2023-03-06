Европейский Союз глубоко сожалеет о вчерашнем инциденте в Карабахе, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петера Стано.

В заявлении отмечается, что ЕС призвал к полному расследованию произошедшего, а также обратился ко всем заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс.