Момент перестрелки в центре Баку между сотрудниками полиции и напавшими на инкассаторов в столичном гипермаркете опубликовали очевидцы инцидента.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
Момент перестрелки в центре Баку между сотрудниками полиции и напавшими на инкассаторов в столичном гипермаркете опубликовали очевидцы инцидента.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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