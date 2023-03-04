Погибший и раненый при вооруженном нападении на инкассаторов в Хатаинском районе являются сотрудники Unibank. Об этом говорится в официальном сообщении банка.

«Выражаем свою скорбь в связи со смертью сотрудника охраны Гашимова Руфата Рахиб оглу, погибшего сегодня днем при вооруженном нападении в супермаркете на территории Хатаинского района, выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Желаем исцеления сотруднику Unibank, кассиру-инкассатору Шайдаеву Самиру Руслан оглу, получившему тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. В настоящее время в больнице продолжается лечение Самира Шайдаева. Все меры, связанные с лечением нашего сотрудника, находятся под пристальным вниманием руководства банка»,- говорится в сообщении банка.